Acentelerin Levha kayıt ücreti ve aidatları arttı

Sigorta acentelerinin Levha kayıt ücretleri ve aidat ücretinde artışa gidildi.

2021 YILI İÇİN BELİRLENDİ

TOBB'un internet sitesinden yapılan duyuruda kararın 2021 yılı için geçerli olacağının altı çizildi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 27.11.2020 tarihli toplantısında; 1 Ocak 2021 gününden itibaren 31 Aralık 2021 günü bitimine kadar (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim etmek kaydıyla) Levha kayıt ücreti 24.750,-TL (yirmidört bin yediyüzelli TL), 2021 yılı Levha aidatı ise, 100 TL (yüz TL) olarak belirlenmiştir.” Sigorta acenteleri 2020 yılı için 22 bin TL Levha kayıt ücreti; 90 bin TL de aidat ödüyorlardı.