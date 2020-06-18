Acil hastalıklar için sigorta güvencesi

Groupama Acil Güven Sigortası ile ani olarak ortaya çıkan, tıbbi müdahale yapılmaması durumunda kişinin sağlığının tehlikeye girmesine neden olan; 23 acil durumda geçerli olmak üzere ilk 12 saat içerisinde başlatılan tıbbi tedavi; oda, yemek, refakatçi ve yoğun bakım masrafları teminat altına alınıyor.

CORONA DÖNEMİNDE GELİŞTİRİLDİ

Groupama Sigorta Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Çağrı Merkezleri Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar; anında müdahale ya da reaksiyon gerektiren, beklenmeyen ve ciddi olay ya da durumların “acil” olarak tanımlandığını hatırlatarak; “Yaralanmadan kalp krizine, ev ve iş kazaları ya da trafik kazaları gibi birçok durum, olayın ciddiyetine göre acil durum olarak değerlendirilebilir. Sağlık acil durum servislerinin müdahalesini gerektirebilir. Böylesi beklenmedik durumlarda hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti ve asistans hizmetleri almak kişiler için hayati önem taşıyor” dedi.

Acil Güven Sigortası'nı COVID döneminde geliştirdiklerini belirten Tayar, “Bireylerin evden çıkmaya çekindiği ve hastaneye gitmekten özellikle kaçındığı bu günlerde, sağlık sigortalılarımıza sağlanan ‘7/24 Doktorum' hizmetinin Acil Güven Sigortasına da eklenmesine karar verdik. Bu hizmet kapsamında sigortalılar 7/24 bilgisayarından doktorlarla yüz yüze görüşebilir, laboratuvar sonuçlarını doktorlarla birlikte değerlendirip, alanında uzman doktorlardan görüşler alabilirler. Ürünümüzün önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğine ve ilgi göreceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.