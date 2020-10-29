Adres değişikliği birçok işlem için büyük önem taşıyor. Farklı işlemlerde karşımıza çıkan ikamet adresi gerekliliği sebebiyle adres değişikliği yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Peki adres değişikliği nasıl yapılır?

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ KONUSU HANGİ YOLLARLA YAPILIR?

İkamet değişikliği yapmak için yapılması gerekenler iki şekilde olabilmektedir.

* Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmek. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü internet adresinden sorgulama yaparak öğrenmek.

* e-Devlet sistemi üzerinden e-İmza ile yapmak.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ VE CEZASI

Adres değiştirdiğiniz takdirde bunu 20 iş günü içerisinde bildirmek zorunludur. Değişiklik bildirimi yapmayanlara idari para cezası uygulanır.

Fakat her türlü afet, gasp hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle bu bildirimlerin yapılamaması hallerinde bu ceza uygulanmaz. Bu süre zarfında bildirimde bulunmayanlara 87 TL ceza kesilir. Aykırı bildirimin cezası da 1000 TL'dir.