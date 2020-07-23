Aileye yönelik ‘dört dörtlük’ asistans paketi

MetLife, içeriğini zenginleştirdiği ‘Dört Dörtlük Plus Asistans' paketi ile tıbbi yardım; konut yardım, seyahat yardım, organizasyon ve rezervasyon başlıkları altında onlarca ücretsiz ya da indirimli hizmet sunuyor.

Müşterine değer yaratan hizmetler sunma hedefinde olduklarını belirten MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “Yaptığımız araştırmalarda gördük ki insanlar sigorta poliçelerinden sağlıklı, mutlu günlerinde de faydalanmak istiyor. Biz de bu yüzden müşterimize sunduğumuz hizmetleri zenginleştirmeye devam ediyoruz. Ürünlerimizle sunduğumuz asistans paketlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirdik ve daha kapsamlı hale getirdik. Bu kapsamda Dört Dörtlük Plus Asistans paketimize yeni hizmetler ekledik” dedi.

ACİL DURUMLARDA AVANS BİLE ÖDENİYOR

Kapsamlı Aile Ferdi Kaza Sigortası ile zengin bir hizmet bütününe sahip olan Dört Dörtlük Plus Asistans paketine sahip olan MetLife müşterileri; tıbbi bilgi ve danışmanlık, tıbbi nakil ve sağlık network indirimlerini içeren tıbbi yardım; yılda birer kere ücretsiz olarak klima ve kombi bakımı, yılda bir kere ücretsiz halı yıkama; dahili su ve elektrik tesisatı tamiri, çilingir gönderimi ve cam kırılmasını içeren konut yardım ve ayrıca seyahat yardım hizmetleri kapsamında seyahat dokümanlarının kaybı; acil durumlarda avans ödeme ve kayıp bagajın bulunmasını içeren kapsamlı içeriklerden faydalanabiliyor.