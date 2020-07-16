En büyük dağıtım kanalı olan acentelerini her fırsatta destekleyen Aksigorta, son 2 yılda acente sayısında ciddi bir büyüme kaydetti. Yüzde 26'lık büyüme ile kapsama alanını oldukça genişleten Aksigorta, Türkiye genelinde 3 bin acenteye ulaştı.

“ACENTALARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Türkiye genelinde oldukça kapsayıcı bir hizmet sunduklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran; “Aksigorta olarak, 60 yıllık köklü geçmişimizle müşterilerimizin ve en büyük dağıtım kanalımız olan acentelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Son 2 yılda acente kanalımızda oldukça önemli bir büyüme kaydettik. Sigorta sektörünün büyümesindeki en önemli katkıyı sunan acentelerimizi; gerek iş süreçlerini kolaylaştırmak için gerçekleştirdiğimiz teknolojik yatırımlarımız gerek destek paketlerimiz gerekse de sunduğumuz eğitimlerle desteklemeye devam ediyoruz'' diye konuştu