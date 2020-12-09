Ana Sigorta’da hedef sektöre farklılık getirmek

30 yıldır sigorta sektörünün değişik alanlarında hizmet veren Kantürk Öztürk'ün bu tecrübelerine dayanarak bu yıl içinde kuruluşunu gerçekleştirdiği Ana Sigorta'nın hedefi sektöre farklılık getirmek. Tüm branşlarda olmayı planlayan şirket, bu yolculuğa acenteleri ile birlikte çıkmayı istiyor. Ana Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kantürk Öztürk, şirketin kuruluş hikâyesini ve hedeflerini “Sektörde gerek zihinsel, gerek finansal olgunluğa erişebilmek ve bir anlamda sörf yapabilmek için en mükemmel dalgayı bekledik” diyerek anlatıyor. Sigortacılığı geleneksel bir meslek olarak tanımlayan Öztürk, “Geleneksel meslekleri teknolojiyi kullanarak dönüştürme adına müthiş bir isteğim var. Ana Sigorta'nın sigortacılığın start-up şirketi olacağını düşünüyorum. Acentelerimizin aidiyet bağını güçlendireceğiz. Farklı ürünler ile yola çıkacağız” dedi.

ZARAR EDECEK İŞLERİN İÇERİSİNDE OLMAYACAĞIZ

Öztürk, sektörde belli bir sıralamada yer almak uğruna zarar edecek işlerin içerisinde olmayacaklarını belirterek, “Arkadaşlarımın hiçbirinin aklında ‘Biz zarar edecek olsak da bu şirketi büyütelim' şeklinde bir düşünce yok. Belki kaplumbağa hızıyla ama emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Pandemi döneminde sağlık sigortaları öne çıktı. Deprem oldu, DASK yoğun bir şekilde gündeme geldi. Dolu yağdığında ise dolu hasarını kapsayan ürünlerin reklamı yapıldı. Biz risk gerçekleştiğinde onun sigortasını gündeme getirmek yerine riski öngörüp, sektörümüzde bu değişimleri gerçekleştirirsek daha iyi olmaz mı? Teknolojinin ve süreçlerin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde yaşamımızın geçmişteki gibi devam etmesini bekleyebilir miyiz? Biz bugünden kendimizi ve şirketlerimizi geleceğe konumlandırmalıyız” yorumunu yaptı.