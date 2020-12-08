Anadolu Sigorta faaliyet raporuna ‘Altın Ödül’

2018 yılında “Değişim Yarat Fark At” mottosuyla hazırladığı faaliyet raporuyla IADA tarafından gümüş ödüle layık görülen Anadolu Sigorta, 2019 yılında da “Geleceği Kazanmak İçin” sloganıyla hazırladığı raporuyla sigorta, hayat ve sağlık kategorisinde altın ödül kazandı. Yıllık faaliyet raporlarında yaratıcılığın sınırlarını en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen IADA, Anadolu Sigorta'nın 2019 yılı faaliyet raporunu estetik ve sanatsal tasarımda en iyiyi örnekleyen istisnai çalışma olarak dünya çapında tescilledi. İngiltere merkezli olan IADA, dünya genelinde yıllık rapor tasarımında en iyiyi hedefleyen sıra dışı çalışmaları kabul ediyor.

EKİP BAŞARIMIZI ORTAYA KOYUYOR

Anadolu Sigorta'nın “Geleceği Kazanmak İçin” sloganıyla ön plana çıkan 2019 yılı faaliyet raporunun yıllık detaylı finansal tabloların yanı sıra Anadolu Sigorta'nın gelişimini ve ekip başarısını da ortaya koyduğunu dile getiren Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Sektöre ve ekonomiye dair önümüzdeki dönem beklentilerinin de yer aldığı raporda, Anadolu Sigorta'nın sürdürülebilirlik, kurumsal sosyal sorumluluk ve dijitalleşme çalışmaları dahilindeki ürün hizmet ve iş modelleri, çok yönlü ve bütünsel bir strateji ile ele alınıyor. Ekip başarısıyla ortaya çıkardığımız faaliyet raporumuzun tasarım anlamında da IADA gibi saygın bir ödül programında altın ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduk. Gelecek yıllarda da faaliyet raporumuzun içerik zenginliğiyle birlikte görsel tasarımını geliştirmeye, sıra dışı olmaya devam ederek bu alanda ödüllerimizi artırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.