Anadolu Sigorta stratejilerini acentelerle belirliyor

Anadolu Sigorta, en etkili satış kanallarından biri olan acentelerinden güç almaya devam ediyor.Marmara, Kadıköy, İstanbul, Güney Anadolu, İç Anadolu, Batı Anadolu, Orta Karadeniz, Karadeniz, Akdeniz ve Kıbrıs olmak üzere; 10 bölgede hizmet veren Anadolu Sigorta acenteleri, düzenlenen Bölgesel Acenteler toplantılarında şirket üst yönetimi ile bir araya geliyor. İlki 10 Şubat'ta Kadıköy bölgesine yönelik gerçekleştirilen buluşmalar, 13 Şubat'ta Güney Anadolu, 20 Şubat'ta İstanbul ve 28 Şubat'ta İç Anadolu toplantılarıyla devam etti. Anadolu Sigorta acente toplantıları 6 Mart Batı Anadolu, 11 Mart Orta Karadeniz, 13 Mart Karadeniz, 20 Mart Akdeniz ve 27 Mart Kıbrıs toplantılarıyla devam edecek.

TOPLANTILAR ŞİRKET GELECEĞİNE YÖN VERİYOR

Anadolu Sigorta'nın doğrudan sağladığı istihdamın yanı sıra güçlenen acente ağıyla da ülke ekonomisine katkı sunduğunu belirten Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu; “Müşteri memnuniyetimizi ve hizmet kalitemizi artırmak için online kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Ancak 10 bölgede faaliyet gösteren acentelerimiz binlerce çalışanıyla; müşterilerimizle en sıcak temas noktalarımız olmaya ve önemini korumaya devam ediyor” dedi. Toplantılar sayesinde acentelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Tiryakioğlu, “Anadolu Sigorta'nın doğrudan bir parçası olan acentelerimize yönelik toplantılarda; şirketimize ve sektörümüze dair güncel bilgiler paylaşıyoruz. Ayrıca sektöre dair son trendleri konuşuyor, kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında bilgilendirmeler yapıyor ve gelecek dönem stratejilerimiz için fikir alışverişinde bulunuyoruz. En önemlisi de tüm soru ve önerilerini tek tek dinliyoruz” diye konuştu.