Türkiye’de özellikle de büyük şehirlerde maalesef her gün birçok kaza meydana gelmektedir. Yaşanan bu trafik kazaları sonrasında araç sahipleri bazen hem sağlık yönünden hem de maddi yönden kayıplar yaşamaktadır. Herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kazalarda ise maddi kayıplar hakkında neler yapılacağı hakkında araştırmalar başlamaktadır. Trafik kazalarında hasar gören araçlar yenilenip eski haline dönse de TRAMER kayıtlarına hasarlı araç olarak geçmektedir. Bu durum da aracınız için değer kaybını işaret etmektedir. Bu da aracın orijinal halinden değer yitirmesi anlamına gelmektedir. İşte böyle bir durum ile karşılaşan araç sahipleri son günlerde araç değer kaybı hakkında araştırmalar yapmaktadır. Peki, araç değer kaybını kim öder?, Araç değer kaybı nedir? İşte konuya ilişkin detaylı bilgi bulabileceğiniz haberimiz…

ARAÇ DEĞER KAYBINI KİM ÖDER? ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?



Araç değer kaybı, yaşanan bir trafik kazası sonrasında hasar gören aracın durumunu nitelendiren bir tanımlamadır. Bu tanım, hasar alan aracın onarım görüp eski haline geri dönse dahi ikinci el piyasasındaki düşüşü ifade etmektedir. Kazanın ardından tamir edilen araç, kusursuz bir onarım ve yapılanma da geçirse arabanın satışındaki fiyat kaza öncesi belirlenen fiyattan daha düşük olacaktır. Bu düşün araç değer kaybını oluşturur. Ancak herhangi bir kaza nedeniyle boya işlemi gören bir parça tekrar bir kaza geçirmesi sonrası tekrar araçta değer kaybı olmazken hasarlı parçanın değiştirilmesi değer kaybına neden olabilir. Araçlarda oluşan maddi kayıplar iki farklı şekilde karşılanabilir.

Bunlar;

– Zorunlu Trafik Sigortası

– Kasko Sigortası

Peki, hangi durumda hangi sigorta sizin için daha faydalı olur?

Zorunlu Trafik Sigortası, trafikte seyreden diğer araçları koruma altına alıp, araç sahibinin maddi ve manevi yükünü karşılamaktadır. Eğer yaşanan trafik kazasında birden fazla araç var ise bu durumda Zorunlu Trafik Sigortası tüm araçların hasarını karşılamayabilir. Sadece kusursuz ya da en az kusurlu araç sahibine ödeme yapabilir. Yaşanan trafik kazasına karışan birden fazla araç olması ve bu nedenle hasarınızın karşılanmaması durumunda kasko sigortası yaptırmışsanız hasarlarınızın karşılanmasını talep edebilirsiniz. Eğer kazada kusuru bulunmayan sürücünün aracı için oluşan bir değer kaybı varsa ve değer kaybını karşılayacak taraf, kim olur diyorsanız bunun cevabı kazaya neden olan sürücüdür. Bu nedenle araç değer kaybının karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.

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