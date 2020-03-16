Araç haciz sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte yakalama emri sorgulama

Araç haciz sorgulama ya da plaka rehin sorgulama işlemleri çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle 2. el araç alacaklar ya da satacaklar yaşanacak herhangi bir dolandırıcılık olayı ile karşılaşmamak için bu sorgulamayı mutlak suretle yaptırmalıdır. Bu sorgulamayı e-devlet portalı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak şunu unutmamakta fayda var; e-devlet üzerinden araç haciz sorgulama işlemi yaptığınızda yalnızca sizin adınıza kayıtlı olan araçların haciz durumu hakkında bilgi alabilirsiniz. Önceden başkasının adına kayıtlı araçlar hakkında da sorgulama yapma olanağı veren e-devlet, bir süre önce bu uygulamayı kaldırdı. Hal böyle olunca mağduriyetlerin yaşanmaması için aracı satın alacağınız kişiye, yanınızda e-devlet sitesini açarak araç haciz sorgulama işlemi yapmasını söylemeniz ve durumu kendi gözlerinizle görüp emin olmalısınız. Şimdi bu işlemleri yani araç haciz sorgulama nasıl yapılır?

T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın. Şayet bir e-devlet şifreniz mevcut değilse herhangi bir PTT şubesine giderek temin edebilirsiniz. Ardından bilgi giriş alanına plaka numarasını boşluk ve küçük harf olmadan girip “SORGULA” butonuna tıklayın

Sorgulama sonucu açılan ekranda herhangi bir sonuç gözükmüyorsa plaka üzerine işlenmiş herhangi bir rehin veya haciz bulunmuyor demektir. Eğer plaka üzerinde haciz varsa icra dairesi, mahkeme kararı ve tarih bilgileriyle haciz kayıtları listelenecektir.

ARAÇ ÜZERİNDE YAKALAMA KARARI VAR

Eğer araç üzerinde yakalama emri var ise araçların tespit edilmesiyle anında trafikten çekilme işlemleri yapılır. Bu bakımdan bu tür araçlar için yakalama kararı neden verildiyse ilgili durumun çözülmesi gerekir. Aksi halde araç ile trafiğe çıkılması mümkün olmayacaktır.

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