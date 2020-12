Aracını güvenli kullananlar kaskoda yüzde 20 indirim alıyor

AXA Sigorta, kişiselleştirilmiş kasko ürünü ve sürüş deneyimi olan AXA GO ürününü müşterilerinin hizmetine sundu. Maksimum Kasko ürününü tercih eden ve poliçe prim tutarı 2.000 TL üzerinde olan AXA Sigortalılar; AXA GO hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. AXA GO, otomobillere yerleştirilen cihaz ve sürücünün mobil telefonuna yükleyebileceği bir mobil uygulama ile yönetiliyor. AXA GO ani hızlanma, sert fren, hız limit aşımı, sert dönüş gibi sürüş davranışlarını takip edip gelişmesi için yönlendirerek yol güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Müşterilerin bu sürüş davranışlarını takip eden uygulama, bunun sonucunda her sürücü için bir sürüş puanı oluşturuyor ve geri bildirim veriyor. Sürücüler bu güvenli sürüş puanı doğrultusunda kasko yenilemelerinde yüzde 20'ye varan indirimlerden yararlanabiliyor. Sürücüler ayrıca AXA GO sayesinde araçlarının yerini tespit edebiliyor; araçlarının çekilmesi, çalınması veya bilgileri dışında kullanılmasını da takip edebiliyor. AXA Go ile aracını az kullanan ve dolayısıyla trafikteki risklere daha az maruz kalan sürücülerin risk değerlendirmesi de olumlu yönde ayrışabiliyor.

OLUMLU KATKILAR SAĞLAYACAK

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan; nesnelerin interneti teknolojisini sigortacılık alanında uyguladıkları AXA GO ile müşterilerine kişiselleştirilmiş bir ürün deneyimi sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İşcan, “AXA Sigorta olarak sigorta sektörüne yön veren çözümlerin altına imzamızı atıyoruz; müşterilerimizin hayatlarının her anında güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak için çalışıyoruz. AXA GO sayesinde AXA Sigortalılar hem sürüş esnasındaki hatalarını fark ediyorlar; hem de sorumlu sürüş davranışları sayesinde kasko yenilemelerinde prim avantajı elde ediyorlar. AXA GO'nun sürüş alışkanlıklarını değiştirerek yol güvenliği konusunda da olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.