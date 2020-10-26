Araçlarınızı dolu hasarlarından 200 TL’ye koruyabilirsiniz

Eylül ayının son günlerinde meydana gelen, birkaç dakika süren dolu yağışı sonrasında İstanbul’un özellikle Anadolu Yakası’nda 10 bini kaskolu, 30 bin aracın hasar görmesine sebep olmuş ve ortalama 150 milyon TL’lik zarar ortaya çıkmıştı. Dolu yağışlarının ardından hızlı bir aksiyon alan Magdeburger Sigorta ve RS Servis işbirliği yaparak, “tek başına doluya özel ilk poliçeyi” hazırladı. Kasko maliyetlerini yüksek bulan müşteriler için can simidi olacak poliçe, ortalama 200 TL gibi cüzi bir fiyata satılacak.

ORTALAMA 200 LİRA

Ne zaman dolu yağışına yakalanacağımızı tahmin edemediğimizi belirten RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, battaniye ya da çarşaflarla araçları korumanın mümkün olmadığını, alınacak en iyi önlemin sigorta poliçesi olduğuna dikkat çekti. Ünaldı, “29 Eylül’deki dolu sonrasında, dolu yağışının kasko hasarsızlığını bozmaması gerektiğinin önemini tekrar görmüş olduk. Magdeburger Sigorta ile yaklaşık 1 yıl önce çalışmalarını başlattığımız ve şimdi duyurduğumuz işbirliği kapsamında, tek başına doluya özel ilk poliçeyi ortaya çıkardık. İstanbul gibi bir metropolde kaskolu araç oranı maalesef sadece yüzde 33. Kasko maliyeti yüksek gelen ve yaptırmayan araç sahipleri, bu poliçe ile ortalama 200 TL gibi bir rakamla araçlarını dolu yağışına karşı güvence altına alacak” ifadelerini kullandı.

60 GÜN İÇİNDE RANDEVU ALINABİLECEK

Yapılan işbirliği kapsamında dolu hasarına uğrayan araç sahipleri, bu poliçe ile maksimum 60 gün içerisinde randevu alabilecek ve randevu süreleri uzamayacak. 81 ilde hasarın onarılması için maksimum 5 gün içerisinde gerekli işlemler başlayacak. Poliçenin bir günde ortaya çıkmadığına ve yıllar içerisinde edinilen tecrübelerle dikkatli bir şekilde sunulduğuna dikkat çeken Ünaldı “Sadece 2017 yılında 10 bin aracı onararak değerli bir veri havuzunu elde etmiş olduk. Zaman içerisinde yeni bir risk yönetimi ortaya çıktı, yurtdışından usta getirmek yerine binlerce usta yetiştirdik, hatta edindiğimiz know-how ve tecrübeleri Avrupa’ya ihraç etmeyi başardık, araç kabul süreçlerimizi hızlandırdık. Doluya özel poliçenin, zorunlu trafik sigortası yaptıran tüm araç sahiplerinin ulaşabileceği bir fiyatta olması için çabaladık. Vatandaşlarımızın endişelerine çare olacağımız için çok mutluyuz” diye konuştu.