Artan riskler, ‘KASKO’yu hatırlattı

“Kasko ile araç sahiplerinin risklerini ortadan kaldırmamız mümkün olmasa da hasarları eksiksiz ödeyerek sigortalıların endişelerini azaltıyoruz” diyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Son günlerde gerçekleşen şiddetli hava olayları, yoğun yağışlar, dolu ve taşkınlar araçlarda sigorta güvencesinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok kesiminde meydana gelen dolu olayında kasko korumasında olan hasarlar hava olayının gerçekleşmesinin ardından hemen tazmin edildi” değerlendirmesinde bulundu.

KASKO BİR GEREKLİLİK

2020'nin ilk 6 ayında Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rakamlara göre kasko branşında 2 milyar 224 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlatan Erdoğan, araç sahiplerinin gönlünün rahat olması için yeni normal dâhil olmak üzere her dönemde kaskonun bir gereklilik olduğunu söyledi. “Pandemi nedeniyle bireysel araç kullanımının arttığını görüyoruz. Böyle bir dönemde bireysel araçların maruz kaldığı risklerin azaldığını söylemek doğru olmayacaktır” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız dolu olayından sonra araçlarda çok sayıda irili ufaklı göçük meydana geldi. Bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 Ağustos bültenine göre sadece bu yıl yoldan çıkan araç sayısı 15 bine, devrilen ya da savrulan araç sayısı 11 bine ve hatta park etmiş araca çarpan araç sayısı 750'ye ulaştı. Buradan, koşullar ne olursa olsun risklerin hayatımızda bir yeri olacağını görmemiz gerekiyor. Sigorta yaptırmak yalnızca zararın kolayca karşılanmasını sağlamıyor, sigortalının

endişelerini de gideriyor. Sigortanın sunduğu en büyük değer de söz ettiğimiz bu huzur.”

KASKO’NUZ KİŞİYE ÖZEL OLSUN

Sigortacılıkta, tüm sorunlara cevap verecek tek çözüm anlayışının yetersiz olduğunu, kişilerin her daim değişen ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun seçeneklerle yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan; Ray Sigorta olarak Ekonomik Kasko, Baby on Board Kasko ve Prenses Kasko olmak üzere 3 farklı ürünle müşterilere hizmet sunduklarını söyledi.