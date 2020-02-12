Asgari ücretlinin sigorta primi ne kadar oldu? Asgari ücretliden ne kadar kesinti yapılıyor?

Asgari ücret yalnızca asgari ücretli çalışanları değil, tüm çalışanları etkiliyor. 2020 yılı ile birlikte net 2 bin 324 lira olan asgari ücretin maliyeti de arttı. Asgari ücret zammı ile birlikte çalışanların işverene maliyetinde 471’lık bir artışa neden olabilmekte.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Sözcü Gazetesi yazarı Sezgin Özcan asgari ücretlinin sigorta priminin ne kadar olduğunu yazdı. İşveren, asgari ücret üzerinden, yüzde 20.5 sigorta primi, yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi ödüyor. Primlerini düzenli ödeyen işveren 5 puanlık prim indiriminden yararlanıyor ve sigorta primi işveren payı yüzde 15.5'e iniyor.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti 3.134 TL'den 3.605 TL'ye; 5 puanlık prim indiriminden yararlanan işverene maliyeti ise 3.006 TL'den 3.458 TL'ye yükselecek. Maliyet artışı ise genel olarak 471 TL, 5 puanlık prim indiriminden yararlanan işveren için 452 TL olacak.