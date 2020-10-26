Askere giderken tazminat alınır mı?

Askerlik hizmetini yerine getirmemiş çalışanlar, çalıştığı süre içerisinde askere gitmeye karar verir ve bu sebeple istifa ederse kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Peki, kıdem tazminatı ne kadar? Çalışanların çoğunlukla yanlış hesapladığı kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

ASKERE GİDERKEN TAZMİNATI ALINIR MI?

1475 sayılı yasanın 14. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; İşçi, muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin askerlik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için askerlik görevini yapmak için işten ayrılması ve makul süre içerisinde askerliğini yapmak için birliğine teslim olması gerekir. Eğer işçinin, askere gitmeden başka bir işe girmek suretiyle çalışması halinde feshin askerlik nedeniyle yapıldığı kabul edilmez. Bu durumun tespiti için mahkeme aşamasında işçinin askere gidip gitmediği konusunda askerlik şubelerine sorulmaktadır. Yine askerlik şubelerine işçinin ne zaman askere gittiği sorularak makul sürenin tespiti yapılmaktadır.

Askerlik sebebiyle iş akdini fesheden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken Askerlik Şubesi’nden alacağı askerlik sevk belgesini de ibraz etmekle yükümlüdür. Askerlik sevk belgesi olmaksızın yapılan fesihlerde işveren kıdem ödemekle yükümlü olmayacaktır.

İşçi askerlik sonrasında yine aynı iş yerinde işe başlamışsa ve askerlik dönemi öncesinde kıdem tazminatı almamış ise askerlik sonrası dönem ile askerlik öncesi dönem birleştirilerek kıdem tazminatı hesaplanır. Ancak burada askerlik sonrası döneminde haklı nedenle feshi veya haksız olarak işveren feshi gerekmektedir. Aksi durumda işçi, yalnız askerlik dönemi öncesi için kıdem tazminatına hak kazanır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

1475 sayılı yasanın 14. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; İşçi, muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamaz. Sonuç olarak askerliğini yapmamış bir kişi, çalıştığı süre içerisinde askere gitmeye karar verir ve bu sebeple istifa eder ise, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Fakat bu tazminatı almak için de belli başlı şartlar gerekiyor. Askere gidip de tazminata başvurmak isteyen kişinin ilk olarak o iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Askere giden kişi eğer kıdemini tamamlamak isterse askerliğinin bitişinde aynı iş yerinde çalışmaya devam edip kıdemini tamamlayabilir. Ayrıca, askere gitmeden önce istifa zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişi askerlik için ayrılmadan önce sözleşmesi askıya alınır ve dönüşünde tekrar aktifleştirilebilir. Böylece işveren askere gidene tazminat ödemek zorunda kalmaz.

Eğer işçi, işten ayrıldıktan sonra, askere gitmeden önce başka bir yerde çalışırsa önceki iş yerindeki sözleşmenin feshinin askere gitme nedeniyle yapıldığı söylenemez. Bu durumda, askere giden kişinin tazminat alma hakkı bulunmaz.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.