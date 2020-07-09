Askerlik borçlanması detayı… Borçlanma sayesinde askerliği öne çekebilirsiniz!

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarının yanında emeklilik için kaç gün kazanabileceklerini de merak ediyor. İşte emeklilikte askerlik borçlanması sayesinde kazanılabilecek gün sayısı için örnek soru ve cevap…

ASKERLİK BORÇLANMASIYLA GÜN KAZANABİLİRSİNİZ

18 Ocak 1974 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1995. Primli işe girişim 9 Mart 1998. 26 Ağustos 1996'da asker oldum. Askerliğimi sigortama ekletebilir miyim? Ne zaman emekli olurum?

CEVAP: Askerlik sürenizi borçlanma hakkınız var. Tabii ki borçlanma talebiniz üzerine hesaplanacak olan borçlanma bedelini ödemeniz şartıyla, borçlanma gün sayınız prim gün sayınıza eklenir (bir günlük en az borçlanma bedeli 31.39 liradır). Askerlik sürenizin 460 gününü borçlanmanız halinde, emeklilik için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ödeme ve 56 yaş şartlarına tabi olursunuz. Toplam 5825 gün prim şartıyla, 56 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi borçlanmazsanız 5900 gün prim ödemiş olmanız şartıyla, 57 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.