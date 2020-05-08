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Askerlik borçlanması emeklilik için kaç gün kazandırıyor?

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar nasıl emekliliğini daha erkene çekebileceğini araştırıyor. Korkusuz Gazetesi'nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden emeklilikte askerlik borçlanmasıyla ilgili detaylar...

14:27 -
Haberler Sigorta
Askerlik borçlanması emeklilik için kaç gün kazandırıyor?

Emeklilik tarihini bazı özel durumlar etkileyebiliyor ve vatandaşların emeklilik yaşlarında farklılıklar yaşanıyor. Askerlik borçlanması emekliliği nasıl etkiler? İşte örnek soru ve cevap üzerinden ayrıntılar…

ASKERLİK BORÇLANMASI KAÇ GÜN AVANTAJ SAĞLAR?

1969 doğumluyum. SSK girişim 1 Ocak 1994 olup toplam 6140 gün primim var. Askerliğim 8 ya da 10 ay çıkar. Ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP: Emekli olmak için; 25 yıl sigorta süresi, 5675 gün prim ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de, 2023'te 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. 400 günden az askerliğiniz olduğundan, borçlanma emeklilik şartlarınızı değiştirmez

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