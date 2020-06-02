Askerlik emeklilik tarihini etkiliyor mu? Emeklilikte borçlanma detayı!

Emeklilik tarihi birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alırken farklı özel durumlar emeklilik için avantaj sağlayabiliyor. Kadınlar için doğum borçlanması erkekler için askerlik borçlanması emeklilik konusunda büyük öneme sahip. İşte örnek soru ve cevapla detaylar…

EMEKLİLİK TARİHİNİ ETKİLER Mİ?

9 Mart 1971 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Ekim 1987'de oldu. 7850 gün prim ödemem var. Askerlik vazifemi 7 ay olarak yaptım. Borçlanırsam ne zaman, borçlanmadan ne zaman emekli olabilirim?

CEVAP: İlk sigorta başlangıcınızda adınıza prim ödemesi varsa, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5375 gün prim ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli, bundan sonra prim ödemeseniz de 50 yaşınızı dolduracağınız 9 Mart 2021'de emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz sigorta başlangıcından sonra olduğundan, borçlanma emekli olacağınız tarihi değiştirmez. Sadece primi artırır. Priminiz de yeterli olduğundan askerliğinizi borçlanmanıza gerek yok.