AvivaSA’dan gençlere eğitim desteği

Avivasa'dan yapılan açıklamada, Haziran ve Temmuz aylarında toplam 4 hafta sürecek eğitimlerde; 9 adet webinar düzenleneceği ve program sonunda katılımcıların devamlılık sağlamaları durumunda sertifika almaya hak kazanacakları belirtildi. Ayrıca, 9 webinardan en az 5 tanesine katılım gösterenler arasında yapılan sınavda başarılı olan 150 kişinin ise AvivaSA ile mülakata katılma fırsatı yakalayacağı vurgulandı.

1000’E YAKIN BAŞVURU ALINDI

Sigortacılık ve ekonomi eğitimlerinden, üst düzey yöneticilerle kariyer sohbetlerine ve mülakatlarda fark yaratacak performans sırlarına kadar birçok içeriğin yer aldığı ücretsiz webinar serisi sunan “AvivaSA KEP ” programı için kısa sürede 1000'e yakın başvuru alındığı belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül; “Herkesin evde kalmak zorunda olduğu bu dönemde öğrencilerin zamanını etkin bir şekilde değerlendirmesine destek olmak amacıyla yola çıktık. Sektörümüzde eğitim alanında da çok iddialı bir şirketiz. Bu gücümüzü gençlerle paylaşmak istedik. Öğrencilerle her fırsatta iletişime geçip yeni neslin çalışma hayatından beklentisini anlamak bizim için çok önemli. Programın, katılım sağlayan öğrencilere olduğu kadar sektörümüze de çok fayda sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.