AvivaSA’ya ‘altın’ ödül

AvivaSA'nın ödüle layık görülen, direkt satış ekibinde, işe yeni başlayan çalışanları için uyguladığı oryantasyon ve mesleki gelişim modeli ‘AvivaSA DSF 2.0 Oryantasyon ve Eğitim Programı' kapsamında; işe yeni başlayan AvivaSA'lılar, müşteri deneyimine uygun nitelikte hizmet sağlayabilmek için, uygulama bazlı bir oryantasyon ve öğrenme sürecine tabi tutuluyor. Gelişim süreci olarak kabul edilen bu dönemde çalışanlara; farklı öğrenme aktiviteleri uygulanmasının yanı sıra, sınıf içi ve online eğitimler veriliyor; işbaşında yöneticileri tarafından gözlemlenerek gelişim planlamasına dahil ediliyorlar. AvivaSA, ödül programında, 2015 yılında ‘Lisans Eğitim Programı' ve 2018 yılında ‘Kültürel Dönüşüm Programı' ile iki bronz ödül kazanmıştı.

İNSAN KAYNAĞI YATIRIMINA DEVAM EDİLECEK

AvivaSA'nın ‘2020 İnsan Kaynakları Mükemmellik Ödülleri'nde altın ödüle layık görülmesi ile ilgili bilgi veren AvivaSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül; “AvivaSA olarak çalışanlarımıza yatırımı öncelikli hedeflerimiz arasına koyduk. Mutlu ve aldığı hizmetten tatmin olmuş müşterinin ancak mutlu ve donanımlı çalışanla sağlanacağının farkındayız. Bu amaçla, mevcut çalışanlarımızın yanı sıra, aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın eğitim ve oryantason süreçlerine de bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. AvivaSA'nın sektörün okulu yakıştırmasını almasının nedeni çalışanlarının gelişimine verdiği önemle başlıyor” diye konuştu.