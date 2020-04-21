AvivaSA’ya müşteri memnuniyetinde ‘altın’ ödül

Türkiye'nin ilk ve tek, müşteri memnuniyetini ölçen platformu Şikayetvar 'ın; bu sene 5.'sini düzenlediği “A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)-Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri” kapsamında; bireysel emeklilik ve hayat sektöründe AvivaSA, “Gold Ödül”ün sahibi oldu.

“MÜŞTERİ ODAKLI PROGRAM SAYESİNDE KAZANDIK”

AvivaSA Ceo'su Fırat Kuruca; “Geçen sene, 4'ü uluslararası ve 3'ü ulusal olmak üzere, 7 ayrı ödüle layık görülmüştük. Bu ödüllerin ortak paydası ‘Müşteri Memnuniyeti'dir. Bu ödülleri, 2017'yi, ‘Kültüre ve İnsana Yatırım Yılı' ilan etmekle ve 2019 başında uygulamaya koyduğumuz ‘Müşteri Odaklılık' programımız sayesinde kazandık. AvivaSA'da, müşterilerimizin bütün ihtiyaçlarını tanıyarak, onların değişen beklentilerini en doğru şekilde yönetiyoruz” dedi.