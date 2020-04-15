AXA Sigorta’dan sigortalıların evde kalmasını sağlayan hizmet

AXA Sigorta, kasko müşterilerine yönelik önemli kolaylıklar sağlıyor. Araçlarının yürür durumda olup olmadığına bakılmaksızın, çekici ile vale hizmeti almak isteyen AXA Sigortalıların talepleri aynı ilde olması koşuluyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yerinde cam değişimi ve onarımı hizmeti sunan AXA Sigorta; müşterilerinin cam hasarlarını istedikleri adreste ve istedikleri gün ve saatte kolaylıkla çözmelerini sağlıyor.

“SİGORTALILARIN SERVİSLERDE ZAMAN GEÇİRMELERİNİ ÖNLÜYORUZ”

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “İçinden geçtiğimiz bu süreçte müşterilerimize salgınla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumaları ve evde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Dolayısıyla her zaman güvenebilecekleri gerçek bir çözüm ortağı olarak bu çağrımızı destekleyecek ve ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacak adımlar atıyoruz” dedi.

İşcan, şunları söyledi: “Evlerinden çıkamıyor olsalar bile acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri otomobillerinin hasarları konusunda endişelenen müşterilerimiz için sunduğumuz; ‘Yerinde Cam Değişimi' ve ‘Çekici ile Ücretsiz Vale' hizmetlerimizle elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Böylece hem sigortalılarımızın servislerde zaman geçirmelerini önlüyor; hem de servis çalışanlarının müşteriler ile temas noktalarını azaltmayı hedefliyoruz.”