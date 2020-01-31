Ayda kaç kaz rapor alınabilir? Çalışanların merak ettiği rapor sorusu…

Herhangi bir kurumda çalışan vatandaşın geçirmiş olduğu kaza ve hastalanması gibi sağlık sorunu yaratan durumlarda bir sağlık kuruluşundan aldığı rapor ile istirahat hakkı vardır. İş görmezlik belgesi olarak adlandırılan bu rapor süresince işçi çalıştırılamaz. Peki, işçi ayda kaç kez rapor alabilir? İşe konuya ilişkin detaylar…

ÇALIŞANLAR RAPOR ALINCA HANGİ HAKLARA SAHİP OLUR?

Kişi iş görmezlik belgesi aldığı takdirde iş yerine gelmek ya da çalışmaya devam etmekle yükümlü değildir. Raporun süresi doktor tarafından işçinin sağlık sorununa bakılarak belirlenir. Ancak çalışanın uzun süreli ya da sık sık aldığı rapor çalışma düzenin de olumsuz etkiler yaratabilir, bu nedenle belirlenen bu sürelerde bazı yasal sınırlandırmalar mevcuttur. Rapor durumunun istismara çok açık olmasından da kaynaklanan güvensizlik nedeniyle işveren tarafından olumsuzluğa neden olabilir. Peki, işçi ayda kaç kez rapor alabilir? İşte hem işçi hem de işveren tarafından oldukça merak edilen konuya ilişkin detayların bulunduğu haberimiz…

İŞÇİ AYDA KAÇ KEZ RAPOR ALABİLİR?

Çalışan hastalık durumunda iş yeri hekimine başvurabilir. İşe gelmesine engel bir durumun tespitinde iş yeri hekimi çalışana 2 gün istirahat verebilir. Aile hekimleri ise bir seferde en fazla 10 günlük rapor verebilirler. 10 günün sonunda ise tekrar doktora gidilerek değerlendirme yapılır. Kontrol raporunun ardından ya işe dönebileceği ya da tekrar en fazla 10 günlük rapor kullanabileceği yönünde karar çıkabilir. Bu durumda aile hekimleri en fazla 20 günlük rapor verebilir.

Aile hekimleri dışındaki sağlık kuruluşlarındaki bir doktora muayene olunmuş ise yine tek seferde 10 günlük rapor verilebilir. Aile hekimlerinden farklı olarak diğer doktorlar yılda en fazla 40 gün rapor yazabilmektedirler. 40 günü aşan bir rapor varsa Sosyal Güvenlik Kurumu bu raporu inceleyerek gerekli görülmesi halinde işçiye iş görmezlik ödeneği verir ve bu süre zarfında işçi maaş almaz.

Heyet raporları ise çalışanın çok daha ciddi ve iyileşme süresi daha uzun olan sağlık sorunlarında devreye girer. İş yeri hekiminin, aile hekiminin ya da diğer hekimlerin tek başına verdikleri raporların yetersiz kaldığı durumlarda sağlık kuruluşlarındaki heyet raporuna başvurulur. Heyet raporunda birden fazla hekimin onayı gerekir.

Heyet raporları en fazla 6 ay süresince olup hayati durumların söz konusu olmasında bu süre uzatılabilir.