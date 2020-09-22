Aylık 30 TL’ye sağlık sigortası yapılabilir!

Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşçan, poliçenin aylık 30 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabileceğini söyledi. Sağlığım Tamam ürününden daha geniş kitlelerin faydalanabilmesi amacıyla 360 derece reklam kampanyası hazırladıklarına dikkat çeken İşcan, ”Ayda 30 TL'den başlayan fiyatlarla, en geniş anlaşmalı özel hastane ağında tedavi olma imkânı sağlayan, aynı zamanda tüm salgın hastalıkların da poliçeye dahil olduğu avantajlı Sağlığım Tamam ürünümüzle müşterilerimize sesleniyoruz. TV, radyo, dijital, açık hava ilanlarımız ile de görünürlük sağlayarak bu alandaki bilinirliği arttırmaya ve kampanyalarımızla iş ortaklarımızın satışlarını desteklemeye gayret edeceğiz” dedi.

SALGINLAR DA TEMİNAT KAPSAMINDA

Tamamlayıcı sağlık sigortası alanında en geniş anlaşmalı özel hastane ağına sahip Axa Sigorta, tüm salgın hastalık teminatlarını da poliçe kapsamına alıyor. Sağlığın her zaman öncelik verdikleri alanlardan biri olarak tanımlayan İşcan, şunları söyledi: “Son dönemde hayata geçirdiğimiz kampanya ve hizmetlerimizin yanı sıra hazırladığımız Sağlığım Tamam iletişim kampanyası ile sigortalılarımızın sağlıklarını korumalarına destek olmak adına seferberliğimize hız kattığımızı söyleyebilirim. Sigortalılarımız Sağlığım Tamam ile küçük ya da büyük tüm sağlık ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor. Üstelik müşterilerimiz kendilerine iyi baksın, daha sağlıklı yaşamaya özen göstersinler diye de onları teşvik amaçlı Sağlıklı Yaşam İndirimi dönemini başlatıyoruz. Sağlıklı yaşam indirimi ile müşterilerimizin bir yıl boyunca yaptıkları sağlık harcamalarına ve tedavi giderlerine göre; kullanımlarına bağlı olarak sonraki yıllarda yüzde 50'ye varan oranlarda kademeli indirim fırsatı sunuyoruz” diye konuştu.