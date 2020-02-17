Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bağ Kur ve SSK başlangıç tarihi farklı olanlar dikkat!

Emekli olmak birçok kişinin hayalleri arasında yer alıyor. Türkiye'de emeklilik şartları sigorta başlangıç tarihine göre ciddi şekilde farklılıklar içeriyor. Emeklilik için sigorta başlangıcı farklı kurumdan olan ve sonrasında başka bir kurumla devam edenlerde hangi şartlar geçerli? İşte emeklilik sisteminde merak edilen sorunun cevabı...

08:29 -
Haberler Sigorta
Bağ Kur ve SSK başlangıç tarihi farklı olanlar dikkat!

Sigortanızın başladığı kurum emeklilik şartlarında ciddi önem taşıyor. Mevcut yasalara göre, Bağ-Kur'a başlangıç tarihiniz SSK için de başlangıç tarihi olarak sayılıyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlik yasasıyla ilgili soru cevap köşesinden örnekle merak edilen cevap…

SİGORTA BAŞLANGICI FARKLI KURUMLARDAN OLANLAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Soru: 1 Mart 1982 doğumluyum. 20 Ağustos 2000'de Bağ-Kur'lu olup 2. basamakta terk ettim. Daha sonra 26 Ağustos 2009'da SSK'lı olarak çalışmaya başladım. Bu tarihlerin hangisini baz almalıyım? Şu an 4a ve 4b toplamım 3488 gündür. Kaç prim günü ve kaç yaşında emekli olabilirim?

Cevap: Bağ-Kur başlangıç tarihi SSK için de başlangıç tarihi sayılır. Primi ödenen son yedi yılda (son 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Sigortalı çalışrak 3512 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte SSK'dan (4/a'dan) emekli olabilirsiniz. Ayrıca 1012 gün daha prim ödeyerek priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, yine aynı tarihte yani 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).

İLGİLİ HABERBorçlanma ile kadınlar için erken emeklilik fırsatı veriliyor!Borçlanma ile kadınlar için erken emeklilik fırsatı veriliyor!
emekli emeklilik Korkusuz Gazetesi sigorta Türkiye
Son güncelleme: 08:32 17.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more