Bağ Kur ve SSK başlangıç tarihi farklı olanlar dikkat!

Sigortanızın başladığı kurum emeklilik şartlarında ciddi önem taşıyor. Mevcut yasalara göre, Bağ-Kur'a başlangıç tarihiniz SSK için de başlangıç tarihi olarak sayılıyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlik yasasıyla ilgili soru cevap köşesinden örnekle merak edilen cevap…

SİGORTA BAŞLANGICI FARKLI KURUMLARDAN OLANLAR İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Soru: 1 Mart 1982 doğumluyum. 20 Ağustos 2000'de Bağ-Kur'lu olup 2. basamakta terk ettim. Daha sonra 26 Ağustos 2009'da SSK'lı olarak çalışmaya başladım. Bu tarihlerin hangisini baz almalıyım? Şu an 4a ve 4b toplamım 3488 gündür. Kaç prim günü ve kaç yaşında emekli olabilirim?

Cevap: Bağ-Kur başlangıç tarihi SSK için de başlangıç tarihi sayılır. Primi ödenen son yedi yılda (son 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen sigortalılık statüsünden emekli olunuyor. Sigortalı çalışrak 3512 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte SSK'dan (4/a'dan) emekli olabilirsiniz. Ayrıca 1012 gün daha prim ödeyerek priminizi 4500 güne tamamlamanız şartıyla, yine aynı tarihte yani 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabi olarak).