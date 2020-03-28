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Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi öne alındı!

Corona virüsü ekonomik çalışmaları kapsamında çalışmalar yapılmaya devam edilirken bir gelişme de bayram ikramiyesi konusunda yaşandı. Bayram ikramiyeleri öne alındı ve kısa süre sonra emeklilerin hesaplarında olacak. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

08:32 -
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Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi öne alındı!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri ile ilgili yapılan son açıklamalar geldi. Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? sorusu açıklamalarla birlikte cevap buldu. Corona virüsü ekonomik çalışmaları kapsamında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, emeklilerin Ramazan bayramı ikramiyelerini öne alındığını açıkladı.

2020'DE EMEKLİLER NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emeklilere 2020'de iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik olmazsa Ramazan ve Kurban Bayramı için biner lira ödenecek.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ramazan Bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak” dedi.

Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk'tan açıklama!

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için “Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz” dedi.

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