Bazı meslekleri doğrudan etkiliyor! Yıpranma payı detayı…

Emeklilik dönemlerine sayılı günler kalan bazı vatandaşların özellikle hakkında bilgi sahibi olmak istediği konulardan biri de itibari hizmet süresidir. Yıpranma payı ile ilgili soruların cevaplarını arayan kişiler için hazırladığımız haberimizin detayları…

YIPRANMA PAYINDAN KİMLER YARARLANIR?

– Cıva üretimi işleri sanayi

– Kurşun ve arsenik işleri

– Çimento fabrikaları

– Cam fabrika ve atölyeleri

– Kok fabrikalarıyla termik santraller

– Demir ve çelik fabrikaları

– Alüminyum fabrikaları

– Yeraltı işleri

– Döküm fabrikaları

– Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

– Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler

– Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler

– Dalgıçlık işinde çalışanlar.

– Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilâtında

– İtfaiye veya yangın söndürme işleri

– Türkiye Büyük Millet Meclisi

– Basın ve gazetecilik mesleğinde

– Türk Silâhlı Kuvvetlerinde

– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Yukarıda adı geçen hizmet sektörlerinde çalışan vatandaşlar İtibari hizmet süresi yani yıpranma payından yararlanmaktadır. Konu hakkında daha detaylı bilgi için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/06/20060616-1.htm linkinden yararlanabilirsiniz.

İTİBARİ HİZMET SÜRESİ NE FAYDA SAĞLIYOR?

Ülkemizde halk arasında yıpranma payı olarak da bilinen itibari hizmet süresi belirli işlerde ve iş yerlerinde çalışan kişiler adına Sosyal Güvenlik Kurumuna her bir yıllık sigortalılık süresi için bildirilen ilave sigortalılık süresi eklemesine denmektedir. Bu ilave hizmet süresi ile orantılı olarak kişinin emekliliği için doldurması gereken yaş şartından indirim yapılmaktadır.