BES’te katılımcı sayısı azaldı, biriken fon tutarı ise arttı

EGM 29 Mayıs verilerine göre, katılımcıların toplam fon tutarı, 1 haftada 549.4 milyon TL artışla, 29 Mayıs'ta 114 milyar 567.7 milyon TL'ye yükseldi. 1 haftalık süreçte, BES'te yatırıma yönlenen tutar 302.4 milyon artışla, 71 milyar 913.2 milyon TL'ye; toplam katkı payı tutarı da 313.7 milyon TL artışla 73 milyar 351.7 milyon TL'ye ulaştı.

KATILIMCI SAYISI AZALDI

Katılımcıların fon tutarı büyümesine karşın, sistemde toplam (net) katılımcı sayısı ise 1 haftalık dönemde, 2 bin 722 kişi azalışla 29 Mayıs itibarıyla 6 milyon 855 bin 635 kişiye düştü. Gönüllü BES'te katılımcı sayısının azalmasında, mart ayı ortasından beri Türkiye'yi de etkileyen Covid-19 salgını etkili oluyor.

Rakamlarla BES

Katılımcı sayısı: 6.855.635

Fon tutarı: 114.567.711.682

Katkı payı tutarı: 73.351.730.287

Yatırıma yönlenen tutar: 71.913.204.097

*29 Mayıs itibarıyla.