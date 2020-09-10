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Beyrut patlamasının faturası Munich Re’ye çıktı

Alman reasürans şirketi Munich Re, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleşen ve şehir merkezinin büyük hasar görmesine yol açan patlamadan kaynaklı sigorta yükümlülükleri kapsamında en az 100 milyon Euro ödeme talebiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

14:05 -
Haberler Sigorta
Beyrut patlamasının faturası Munich Re’ye çıktı

Dünya Bankası, 180'den fazla kişinin öldüğü patlamanın Beyrut'ta 4 milyar dolardan fazla zarara yol açtığını hesaplamıştı. Koronavirüs'e bağlı ödemeler nedeniyle şirket 2020'nin ilk yarısında yaklaşık 1.5 milyar Euro'luk kayba uğramıştı.

3-5 MİLYAR DOLAR ZARAR

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtti. Lübnan'ın 2018'deki Gayrı Safi Milli Hasıla'sı 57 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Lübnan'da büyük bir patlama sonucu yıkıma uğrayan Akdeniz'in en büyük limanlarından Beyrut Limanı ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu.

Dolar Dünya Euro Lübnan Munich patlama sigorta
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