Bir gün bile emeklilikteki tüm şartları değiştirebiliyor!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar emeklilik tarihi için gün sayarken bazı özel durumlar emeklilik tarihini öne çekebiliyor ya da ileri götürebiliyor. Sigorta başlangıç tarihi emeklilik şartları konusunda çok büyük etkiye sahip. İşte örnek soru ve cevapla merak edilen ayrıntılar…

1 GÜN BİLE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Soru: 20 Kasım 1970 doğumluyum. 1989'da SSK girişim var. 10.236 gün primim bulunuyor. Ne zaman emekli olurum?

Cevap: Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Priminiz yeterli olduğundan, bundan sonra prim ödemeseniz de sigorta başlangıcınız 23 Kasım'dan önceyse 51 yaşınızı dolduracağınız 20 Kasım 2021'de, sonraysa 52 yaşınızı dolduracağınız 20 Kasım 2022'de emekli olabilirsiniz.

E DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK GÜN SAYISI HESAPLAMA VE SORGULAMA

E-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek için öncelikle, ‘Ne zaman emekli olurum' sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Açılan sayfadan emeklilik gününüzü ve yaşınızı tabloda istenen bilgileri girerek öğrenebilirsiniz.

Eğer e-devlet şifresi olmadan e Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenmek istiyorsanız izleyeceğiniz adımlar şu şekildedir; Buraya tıkladığınızda açılan ekrandaki tabloda istenilen bilgileri (cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başladığınız tarih (bu tarih ilk sigorta tarihidir) Eğer malüliyetiniz (özrünüz varsa), erken yaşlanma varsa ve mevcut bilgiler) girerek hesaplamanızı yapabilirsiniz.