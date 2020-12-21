‘Bir Usta Bin Usta’ projesi ödülleri topladı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nin ‘Nitelikli Eğitim' kategorisinde platin ödüle layık görülen Anadolu Sigorta; Bir Usta Bin Usta projesiyle aldığı ödüllere bir yenisini daha eklemiş oldu. Online platformda düzenlenen etkinlikte; sosyal sorumluluk projeleri 5 ana kategoride ve 17 amaçta ödüllendirildi. 12. KSS Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na değer katan şirketlerden biri olarak Amaç 4 çerçevesinde ön plana çıkan Anadolu Sigorta'nın ödülü; jüri üyeleri arasında yer alan, Sosyolog; İletişim Danışmanı ve Eğitmen Pınar Saklıyan Koçali tarafından Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan'a takdim edildi.

“10 YILDA 1000 USTAYA ULAŞTIK”

Bir Usta Bin Usta projesiyle uzun soluklu bir kurumsal sosyal sorumluluk programını tamamlayarak; 10 yılda 1000 usta hedeflerine eriştiklerini belirten Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Berna Ergüntan; projenin sürdürülebilir olması ile kaybolmaya yüz tutan meslekleri gelecek kuşaklar aktarmak için gerekli donanımların da sağlandığını söyledi. Anadolu Sigorta olarak Global Compact üyelikleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin imzacısı ve takipçisi olduklarını ifade eden Ergüntan; “Bir Usta Bin Usta projemiz ile kültürümüzün unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini yeninden canlandırmak için çıktığımız bu yolculukta 95 yıldır adını gururla taşıdığımız Anadolu topraklarından aldıklarımızı, tekrar bu topraklara vermeyi hedefledik. Bu on yıllık yolculuk, tahminimizden çok daha keyifli ve öğretici oldu bizim için. Yaşam boyu öğrenme ilkemiz ile gencinden yaşlısına, ev hanımından, emeklisine, birbirinden farklı yaş ve çeşitlilikte kursiyere ulaştık. Biz de onlardan çok şey öğrendik, kaybolmaya yüz tutan meslekleri geleceğe taşıyacak filizlere can suyu olduk. Bir Usta Bin Usta projemiz ile 10 yıllık süreçte, yurt içinde ve küreselde onlarca ödül aldık” değerlendirmesinde bulundu.