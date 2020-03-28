Bir yıl erken emekli olmak için…

Emeklilik için kadınlar doğum erkeklerse askerlik borçlanması yapabiliyor. Bu iki borçlanma türü ile çalışmadan prim ödeme imkanı veriliyor ve emekli olmak bir nebze de olsa kolaylaşıyor. İşte borçlanma ile emeklilik hakkında okuyucu soruları ve yanıtları…

280 GÜN BORÇLANMA BİR YILI KURTARIR

Soru: 23 Aralık 1969 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1 Eylül 1993. 6500 gün prim ödemem var. Kasım 1989'da askere gittim. Askerliğimin ne kadarını yatırırsam, bir yıl erken emekli olurum?

Cevap: 5675 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik sürenizin 280 gününü borçlanmanız halinde, 53 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 280 gün borçlanma bir yıl erken emekli ediyor.