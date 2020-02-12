Büyük yanılgı! Borçlanmayla emeklilikte şartlarınız değişmiyor

SGK’dan emekli olabilmeniz için öncelikli olarak 3 şartın yerine gelmesi gerekir. Yaş, yıl ve prim günü şartlarının üçünü de tamamlamış olmanız lazım. Erken emeklilik için de bazı avantajlar mevcut. Bunlardan birinde 1999 öncesinde pirimi olan erkekler askerliklerini saydırarak borçlanma ile askerlik imkanı elde edebiliyor.

BORÇLANMAYLA EMEKLİLİK SORUSU

SORU: 3 Haziran 1976 doğumluyum. İlk sigorta başlangıç tarihim TSK'da uzman çavuş olarak 4 Eylül 2000'de oldu. Halen çalışmaya devam etmekteyim. Askerliğimi 1996-1997 yıllarında 550 gün olarak yaptım. Fakat askerlik borçlanması yapamadım. e-Devlet'e baktığımda emeklilik tarihim 3 Ocak 2034 görünüyor. 21 Mayıs 1996'da 550 gün olarak yapmış olduğum askerliğimi borçlanırsam, emeklilik tarihimde bir değişiklik olur mu? Eğer olursa kaç gün askerlik borçlanması yapmam gerekir? R.S.

CEVAP: 8 Eylül 1999 tarihinden önce sizin gibi SSK, Bağkur gibi sigortalılık statüsünde çalışması olmayan ve bu tarihten sonra memuriyete başlamış olanların memuriyetten önce yapmış oldukları askerlik sürelerini borçlanmaları, emeklilik şartlarını değiştirmiyor. Borçlanma süresi sadece fiili hizmet süresini artırıyor. Dolayısıyla askerlik sürenizi borçlanmanızın emeklilik tarihinize bir etkisi olmayacaktır.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek için gerekli şartlar şu şekildedir.

– Erkek çalışanların vatani görevlerini er ve erbaş olarak yapmaları gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir.

– Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. 1 yıl askerlik yapan bir vatandaş ister 1 yıl ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilir.

– Askerlik borçlanması, emeklilik için gereken prim gün sayısını artırır. Yani emekli olabilmek için gün sayısı yetmiyorsa bu süre için askerlik borçlanması yaparak emekli olabilir.

– Çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. Bu durumda 2000 yılında çalışmaya başlamış biri eğer 1999 yılında askere gitmişse askerlik borçlanmasından yararlanabilir.

– Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artar.

– Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenmemiş olması gerekir.

– Askerlikten muaf olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasında faydalanamamaktadır.

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