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Birikiminiz artmış olabilir… e-Devlet’ten sorgulanıyor!

BES’te katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla E-Devlet'te e-Hizmetler bölümündeki Emeklilik Gözetim Merkezi sekmesinde “Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Kullanım ve Limit Bilgileri Sorgulama” servisi yer alıyor. Katılımcılar bu hizmetle BES sözleşmelerinin detaylarına ulaşabiliyor. İşte e-Devlet BES sorgulama ekranı ve merak edilenler...

13:38 -
Haberler Sigorta
Birikiminiz artmış olabilir… e-Devlet’ten sorgulanıyor!

Devletin katkı payı % 25 olan BES’te katkı payı da dahil olmak üzere sigorta sözleşmesine dair birçok detay e-Devlet’te yer alıyor. Özel emeklilik sistemi olan Bireysel Emeklilik Sigortası (BES), devlet katkısı ile daha çok katılımcı bulmaya başladı. Detaylar haberimizin devamında…

BES DEVLET KATKISI NASIL SORGULANIR?

BES katılımcıları, temel sözleşme bilgilerini, hesaplanan devlet katkısı tutarını ve ilgili yıl için kalan devlet katkısı limitini E-Devlet üzerinden takip edebiliyor.

İlgili servise, “turkiye.gov.tr” adresinde yer alan E-Devlet Kapısı üzerinden; E-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı ve internet bankacılığı yöntemlerden herhangi biri kullanılarak erişim sağlanabiliyor.

DEVLET KATKISI SORGULAMA EKRANI

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