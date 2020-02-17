Birikiminiz artmış olabilir… e-Devlet’ten sorgulanıyor!

Devletin katkı payı % 25 olan BES’te katkı payı da dahil olmak üzere sigorta sözleşmesine dair birçok detay e-Devlet’te yer alıyor. Özel emeklilik sistemi olan Bireysel Emeklilik Sigortası (BES), devlet katkısı ile daha çok katılımcı bulmaya başladı. Detaylar haberimizin devamında…

BES DEVLET KATKISI NASIL SORGULANIR?

BES katılımcıları, temel sözleşme bilgilerini, hesaplanan devlet katkısı tutarını ve ilgili yıl için kalan devlet katkısı limitini E-Devlet üzerinden takip edebiliyor.

İlgili servise, “turkiye.gov.tr” adresinde yer alan E-Devlet Kapısı üzerinden; E-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, TC kimlik kartı ve internet bankacılığı yöntemlerden herhangi biri kullanılarak erişim sağlanabiliyor.