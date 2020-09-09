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Borçlanarak emeklilikte fiyat detayına dikkat

Emeklilik için askerlik, doğum gibi çalışmayı engelleyen dönemler sınırı içerisinde borçlanma yapılabiliyor. Farklı durumlarda farklı sonuçlar çıkarabilen borçlanarak emeklilikte önemli detaylar yer alıyor.

13:15 -
Haberler Sigorta
Borçlanarak emeklilikte fiyat detayına dikkat

Koşullar sağlandığı takdirde emeklilik tarihini öne çekmek için borçlanma imkanından yararlanılabiliyor. Korkusuz Gazetesi'nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle erken emeklilik borçlanması…

BORÇLANMA NE KADAR TUTUYOR?

Askerliğimin 150 gününü borçlanmak istiyorum. Acaba borçlanma kaç para tutar?

CEVAP: Borçlanma bedeli, prim hesabına esas günlük kazanç alt sınırından (bugün için 98.10 TL) az, üst sınırından (bugün için 735.75 TL) fazla olmamak üzere sigortalının belirlediği kazanç tutarının yüzde 32’si oranında hesaplanıyor. 150 gün askerlik borçlanması için ödenmesi gereken en az borçlanma tutarı 4.708 liradır.

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