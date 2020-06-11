Borçlanma emekliliği kaç gün öne çeker? Askerlik borçlanması detayı…

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarının yanında emeklilik için kaç gün kazanabileceklerini de merak ediyor. İşte emeklilikte askerlik borçlanması sayesinde kazanılabilecek gün sayısı için örnek soru ve cevap…

ASKERLİK BORÇLANMASI KAÇ GÜN KAZANDIRIR?

1970 doğumluyum. 1992 sigorta girişim var. Askerlik borçlanması yapsam, emekliliğimi kaç yıl geri çeker?

CEVAP: Askerlik tarihiniz ile süresini bildirmemiş, sigorta başlangıç tarihinizi de tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Sorunuzun cevabı bu bilgilere göre değişir. Sorunuzu 23 Kasım 1992'den önce sigortalı olduğunuz ve en az 18 ay askerlik yaptığınız varsayımına göre cevaplandıracak olursak, askerliğinizi borçlanmanız ve toplam 5525 gün prim ödemiş olmanız şartıyla 2022'de 52 yaşınızı dolduracağınızı tarihte emekli olabilirsiniz.