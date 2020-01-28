‘Borçlanma’ ile emeklilik mümkün!

Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-kur ile ilgili okuyucuların sorularının yanıtlandığı bölümde borçlanmayla emeklilik ile ilgili sorular yanıtlandı.

SORU VE CEVAPLAR

BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK

20 Mayıs 1972 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Şubat 1994. Toplam 1200 gün prim ödemem bulunuyor. 1994, 1997, 2008 doğumlu üç çocuğum var. Şimdi yeni bir işe girdim. Ne kadar daha çalışırsam emekli olabilirim? Z.C.

Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 50 yaş şartlarına tabisiniz. Doğumlarınızdan sonraki iki yıllık sürelerde prim ödemeniz yoksa, üç doğumunuzu borçlanarak 2160 gün kazanabilirsiniz. Doğum borçlanmasından sonra 2315 gün daha prim ödeyerek priminizi 5675 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 2400 gün daha prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlamanız şartıyla, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün.

İLGİLİ HABER Doğum borçlanması hesaplaması nasıl yapılır?

Sigorta ilk giriş tarihim 2006 (Bağ- Kur). 25 Şubat 1999'da askere gittim. Askerliğimi borçlanırsam ilk sigorta giriş tarihimi 2006 yılından 1999 yılına çekebilir miyim? B.T.

Sigorta başlangıç tarihinden önce yapılan askerliğin borçlanması, sigorta başlangıç tarihini borçlanma gün sayısı kadar geri götürür. Ancak askerlik başlangıç tarihine götürmez. Dolayısıyla 2006'daki sigorta başlangıç tarihinizi askerlik borçlanmasıyla 25 Şubat 1999'a çekemezsiniz.

İLGİLİ HABER Askerlik borçlanması şartları nelerdir?

YÜZDE 60 İŞ GÜCÜ KAYBINIZ VARSA EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

10 Ocak 1968 doğumluyum. Sigorta girişim 20 Aralık 1983'te yapıldı. 3399 günprimim var. Malulen ne zaman emekli olurum? S.E.

Malulen emekli olmak için 10 yıl sigortalılık süresi, 1800 gün prim ödeme ve en az yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartları aranıyor. Süre ve prim gününüz yeterli olduğundan yüzde 60 işgücü kaybına uğradığınıza dair rapor alabilirseniz ve bu rapor ile tıbbı eklerini inceleyecek olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu malul olduğunuza karar verirse, malulen emekli olabilirsiniz.

DAHA NE KADAR PRİM ÖDEMELİYİM?

1969 doğumluyum. SSK başlangıcım 2000'de. Toplam 5800 gün primim var. Emeklilik için daha ne kadar prim yatması lazım? A.N.

Emekli olmak için 7000 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 1200 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlamanız şartıyla, 2027'de 58 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 4500 günden fazla prim ödemeniz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de yine 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olmanız mümkün (25 yıl sigortalılık süresi, 4500 gün prim ve 58 yaş şartlarıyla).