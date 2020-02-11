Borçlanma ile kadınlar için erken emeklilik fırsatı veriliyor!

Doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadınlar için borçlanma hakkı veriliyor. Kadın çalışanların ilk defa sigorta giriş tarihlerinden itibaren doğan çocukları için doğum borçlanması yapma hakları bulunmaktadır. İşte örnek soru ve cevapla merak edilen ayrıntılar…

BORÇLANMA İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

SORU: 1969 doğumluyum. 1987 yılından sigorta girişim var. Prim ödenmeye başlangıç tarihim 1 Ağustos 1990. Toplam 3030 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? 3 çocuk borçlanma hakkım var. Rahatsızlığımdan dolayı 3600 gün ödeme yapsam, hemen emekli olabilir miyim? C.E.

CEVAP: Emekli olmak için 20 yıl sigortalılık süresi, 5450 gün prim ödeme ve 47 yaş şartlarına tabisiniz. Üç doğumunuzu borçlanma hakkınız varsa, üç doğumu borçlanıp 2160 gün kazandıktan sonra 260 gün daha prim ödeyerek prim gününüzü 5450'ye çıkaracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ayrıca 570 gün daha prim ödeyerek (veya doğum borçlanması yaparak) priminizi 3600 güne tamamlayarak 58 yaşı dolduracağınız tarihte emekli olmanız da mümkün (15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ve 58 yaş şartlarıyla).

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI

Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması şarttır. Sigortalılık öncesi doğumlar borçlanılamaz. Öte yandan, doğum borçlanması yapılabilmesi için çocuğun sağ doğması gereklidir.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR, KİMLER YAPABİLİR?

Doğum borçlanması en kısa haliyle açıklanmak gerekirse bir hizmet borçlanması türüdür. Erkek çalışanların askerlik borçlanmasına benzerlik gösteren doğum borçlanması, kadın çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlık SSK, Bağ-Kur ya da diğer kapsamlardaki sigortalılık başlangıç tarihlerinden sonra doğan çocukları için gün borçlanması yapmak kaydı ile bu günleri hizmetten saymasına imkân sağlayan bir haktır. Sigortalılık statüleri fark etmeksizin 4/a'lı, 4/b'li ve 4/c'li, yani SSK'lı, Bağ Kur'lu ve Emekli Sandığı mensubu bütün doğum yapan kadınlar bu doğum borçlanmasından yararlanabilirler.

İLGİLİ HABER 'Borçlanma' ile emeklilik mümkün!