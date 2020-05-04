Bu ortalama aldığınız emekli maaşını etkiliyor!

Emekli maaşı bağlanacak olan vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Emekli maaşının ne kadar olacağı prim ortalamalarıyla doğrudan ilgili oluyor. İşte Korkusuz Gazetesi'nin sosyal güvenlikle ilgili soru ve cevaplar köşesinden örnekle merak edilenler…

PRİM ORTALAMANIZ EMEKLİ MAAŞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Soru: 1993 yılı şubat ayında çalışmaya başladım. 30 Haziran 2019 itibarıyla da çalıştığım bankadan ayrıldım. Prim günü ve çalışma sürem dolmuş olmasına rağmen yaşa takıldım. 1969 doğumluyum ve 54 yaşında emekli olacağım. Çalıştığım süre içinde tüm SGK primlerim tavandan yatırıldı. Emekliliğe kalan 4 yıl içinde sigorta primi ödemek ile ödememek arasında farklı görüşler var. Ödeme ya da ödememe durumunda emekli maaşım nasıl etkilenir?

Cevap: Emekli aylığı, en basit anlatımıyla, üzerinden prim ödenen kazançların ortalaması ile prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranının çarpımından oluşuyor. Bundan sonraki süreçte prim ödememeniz halinde, bugün itibarıyla bağlanacak emekli aylığınızda azalma söz konusu olmaz. Son prime esas kazancınızın altında olmamak koşuluyla çalışmaya devam etmeniz halinde aylık bağlama oranınız, dolayısıyla emekli aylığınız artar. Ancak son prime esas kazancınızın altında kazanç üzerinden prim ödemek suretiyle çalışmaya devam etmeniz halinde emekli aylığınız artmaz. Hatta bundan sonraki prime esas kazanç tutarlarınıza ve prim ödeme süresine bağlı olarak prime esas kazanç ortalamanız düştüğü ölçüde emekli aylığınızda azalma söz konusu olabilir.