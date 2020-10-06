Bupa Acıbadem’den hamilelere özel doğum sigortası

Kişiye özel ürünler hazırladıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Hamilelere Özel Doğum Sigortası ile sağlık sigortacılığı alanında pazarı yönlendiren ve değişen ihtiyaçlara hızlı cevap veren bir ürün daha hazırladık” denildi.

HAMİLELİĞİN İLK ANINDAN 9. AYINA KADAR

Hamilelere Özel Doğum Sigortası'nın özellikleri şöyle sıralandı: “18-45 yaş aralığında ve hamile olan kişiler bu ürün ile poliçede belirtilen teminatlar dâhilinde; hamilelik ve doğum giderleri ile yeni doğan bebek tetkiklerini Bupa Acıbadem Sigorta güvencesiyle teminat altına alabiliyor. Üstelik bu ürüne hamileliğin ilk anından, 9. ayına kadar olan sürede, bekleme süresi olmadan sahip olabiliyor. Ürün içeriğinde; ‘Doğum', ‘Hamilelik Rutin Kontrol', ‘Acil Sağlık' ve ‘Yeni Doğan Bebek' teminatlarını tek paket olarak ya da teker teker alabileceği gibi; gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda diğer teminatları da ayrıca alınabiliyor.”