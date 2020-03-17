Çalışan kabul etse de işveren için risk büyük!

Sigortalı olmak çalışanların birçok hakkını koruyor ancak bazı durumlarda işverenler masraftan kaçmak için sigorta yaptırmayabiliyor. Sigortasız çalışma durumunda iki taraf için ciddi sorunlar bulunuyor. Emeklilik konusunu da etkileyen sigortasız çalışma hali için örnek soru ve cevap…

SİGORTASIZ ÇALIŞMAK BÜYÜK RİSK

Soru: 10 Şubat 1977 doğumluyum. Sigorta girişim 10 Nisan 1996 olup 6 bin 500 gün prim ödemem var. Çalıştığım işyerinden ayrıldım. Primim yüksekten yatıyordu. Şimdi çalıştığım yerde asgari ücretten gösteriyorlar. Ben de sigorta yaptırma taraftarı değilim. Asgari ücretten gösterilmesi emeklilikte ücreti düşürüyor diye biliyorum. Sigorta yaptırmadan çalışmaya devam etsem nasıl olur?

Cevap: ‘Primim yüksekten yatıyordu' ifadenizden tavan veya tavana yakın bir kazanç tutarı üstünden prim ödediğinizi anlıyoruz. Yüksek kazanç üstünden yıllarca prim ödedikten sonra asgari ücret üstünden prim ödeme, emekli aylığı hesaplanmasına esas ortalama aylık kazanç tutarını aşağı çekeceğinden, emekli aylığını düşürür. Fiili çalışma olduğunda sigorta yaptırmak zorunludur. Sigortasız çalışma işvereni riske sokar. Herhangi bir tespitte işveren cezalı duruma düşer. Asgari ücret üstünden ayda 30 gün çalışmaktansa yüksek kazanç üstünden ayda 3, 5 gün çalışmak veya hiç çalışmamak daha iyidir. 5825 günden fazla prim ödemeniz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.