Çalışmadan önce staj yapanlar emeklilik için bu detaya dikkat!

Emeklilik durumu sigorta giriş tarihiyle büyük bağlantı içerisinde. Staj sigortası başlangıcı ve normal sigorta başlangıcı bu noktada kafa karıştırıcı olabiliyor. İşte Korkusuz Gazetesi’nin sosyal güvenlikle ilgili soru cevap köşesinden örnekle merak edilenler…

STAJ SİGORTASI BORÇLANMAYA ETKİ EDER Mİ?

Soru: 28 Şubat 1971 doğumluyum. 4 Nisan 1993'ten beri aynı işyerinde çalışıyorum. Yaklaşık 9500 prim günüm var. 28 Şubat 2025'te yani 54 yaşımda emekliliği hak edeceğim. Kafama takılan, Eylül 1987'den staj sigortası girişim var ve aynı sigorta numarasını kullanıyorum. 1991-1992 yıllarında 15 ay askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmak istersem “Senin primin yatmamış olabilir ama sigorta numaranı alışın askerden önce olduğu için böyle bir hakkın yok” denebilir mi? Diğer konu da askerlik borçlanmasını kaç gün ödersem emekliliğimi 1 yıl geriye çekebilirim?

Cevap: Askerden önce staj sigortanızın olması askerlik borçlanması yapmanıza engel değil. Emeklilik açısından sigorta başlangıcı olarak staj sigortanız değil, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak adınıza ilk defa prim ödenmeye başlandığı 4 Nisan 1993 tarihi dikkate alınacak. Askerliğinizi bu tarihten önce yaptığınızdan, 4 Nisan 1993 tarihi borçlanacağınız süre kadar geri gelir. 4,5 ay (135 gün) askerlik borçlanması yaparsanız, emeklilik yaşınız 54'ten 53'e iner ve bir yıl erken emekli olursunuz.