Burs başvurusu, kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğrenim kurumları ve özel sektör firmaları gibi birçok alanlarda başvuru yapılmasında çalışmadığına dair belge talep edilebilmekte. Vatandaşlar tarafından merak edilen çalışmadığına dair belge nasıl alınır? Hepsi ve daha fazlası için haberimize göz atın.

Bu belgeyi alabilmek için iki farklı seçenek bulunuyor:

1- İkametgah kaydınızın bağlı bulunduğu SGK’ya bizzat başvuru yaparak.

2- e-devlet üzerinden ‘Sigortalılık Tescil Kaydı Tespiti’ dosyasının çıktısını alarak.

SSK (4A), Emekli Sandığı (4C), Bağkur(4B) kurumlarının kayıt sorgulamalarının tek tek çıktısı alınmak zorunda değil. E-devlet üzerinden tüm kurumların bilgilerini tek sorgulamada gerçekleştirmenize imkan sağlanmış durumda.

Sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yaparak belgeyi alabilirsiniz.

Alacağınız belge barkodlu olduğu için üretildiği tarihten itibaren resmi belge niteliği taşıyacaktır. Böylece SGK kurumuna bizzat başvuru yaparak zaman kaybetmenizin önüne geçecektir.

İLGİLİ HABER İşgöremezlik parası ne zaman yatar? SGK rapor parası kaç günde yatıyor?

İLGİLİ HABER Rapor parası nereden alınır? Rapor parası kaç gün içerisinde yatar?