Cep telefonu sigortası neleri kapsıyor? İşte telefon kaskosunun kurtarıcı olduğu durumlar

Akıllı telefonların hayattaki önemi arttıkça sorunlarla karşılaşma olasılığı artıyor. Çarpma, düşme veya dış etkenler nedeniyle kırılan, zarar gören cihazlarda da koruma sağlayan telefon sigortaları bu noktada kurtarıcı olabiliyor. Özellikle telefon ekranının kırılması gibi durumlarda destek veren telefon kaskoları, kullanıcı hatası olarak geçen hasarlarda da önemli masraflardan kurtarıyor.

TELEFON SİGORTALARI NELERİ KAPSIYOR?

Farklı poliçelere göre içerikler değişse de genel olarak telefon sigortaları aşağıdaki maddeleri kapsıyor;

– Ekran kırılması

– Yüksek voltaj

– Hırsızlık

– Sıvı Teması

– Kaza sonucu hasarlanma

– Deprem hariç yaşanan doğal afetler,

– Yıldırım isabet etmesi, duman, is gibi etkenler

TELEFON SİGORTASI NEREDE YAPTIRILIR?

Akıllı telefonlarınıza sigorta ve kasko yaptırmak için farklı noktalarda imkanlar bulunuyor. Akıllı telefon sigortanızı aşağıdaki noktalardan yapabilirsiniz.

– GSM operatör firmaları

– İnternet üzerinde bulunan cep telefonu kasko firmaları

– Telefonu satın aldığınız firma

– Size en yakın sigorta şirketi

– Teknolojik ürün satan firmalar