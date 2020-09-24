Çiftçilere özel ‘asistans’ hizmeti

Çiftçim Güvende ürününü alan tarım segmenti müşterileri, yenilenen ‘Dört Dörtlük Asistans' paketi ile artık akaryakıt alım avantajına da sahip olmaya başladılar. Böylece tıbbi yardım, konut yardım, seyahat yardım; organizasyon ve rezervasyon başlıkları altında onlarca ücretsiz ya da indirimli hizmet sağlayan ‘Dört Dörtlük Asistans' paketine; çiftçilerin en önemli maliyet kalemlerinden biri olan akaryakıt alım avantajı da dahil oldu.

AKARYAKIT ALIM AVANTAJI

Müşterilerine değer yaratan hizmetler sunma yaklaşımı ile ilgili olarak konuşan MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven; “Üretimin ve tarımın öneminin arttığı bugünlerde çiftçilerimize kapsamlı ürünler ve destek paketleri ile hizmet vermeyi ve onların her daim yanlarında olmayı önemsiyoruz. Halihazırda çiftçilerimizin kaza sonucu vefat veya sakatlık risklerini teminat altına alan; Çiftçim Güvende ürünümüz ile birlikte sunduğumuz ‘Dört Dörtlük Asistans' paketinde; dahili su ve elektrik tesisatı ve cam tamiri gibi hizmetler sunuyorduk. Paket içeriğine eklediğimiz yeni akaryakıt alım avantajı konusunu çok önemsiyoruz. Zira biliyoruz ki çiftçilerimizin maliyetlerinin başında akaryakıt geliyor” dedi.