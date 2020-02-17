Çiftçilerin koruma kalkanı; TARSİM

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Serpil Günal, Sigorta Medya'ya açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak ortaya çıkan doğal afetlerin hiç beklenmedik anlarda tarımsal faaliyetler üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Günal, “Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin emeği bir anda yok oluyor ya da kesintiye uğruyor. İnsanlığın doğaya karşı tek başına karşı koyabilmesi mümkün olmadığından; afetlerin sonunda ortaya çıkacak zararların minimize edilmesi ve risklerin yönetilmesi, modern tarımın ayrılmaz bir parçası” dedi. TARSİM'i tarım üreticisi ve yetiştiriciler bir kalkan olarak tanımlayan Günal, “TARSİM, zor şartlar altında, büyük fedakârlıklarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan üretici ve yetiştiricilerimizin bitkisel ürünlerini, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, seralarını, arılı kovanlarını, kümes hayvanlarını ve su ürünlerini meydana gelebilecek çeşitli risklere ve doğal afetlere karşı koruyan önemli bir kalkan. Ülkemizdeki tarımın sürdürülebilir olmasını sağlayan çok önemli bir sistem” diye konuştu.

TARSİM, geçtiğimiz yıl üreticilere 1.3 milyar lira ödeme yaptı

Günal, 2019'da 371 binin üzerinde hasar ihbarı aldıklarını ve 1.3 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını da söyledi. Risklerin hasar işlemleri içindeki yoğunluğunun, geçmişe göre oldukça artış gösterdiğini de sözlerine ekleyen Günal, “TARSİM Sistemi kapsamında sigortalı üreticilerden ve yetiştiricilerden, başta dolu, don, fırtına ve sel-su baskını, ölüm gibi nedenlerden ötürü 371 binin üzerinde hasar ihbarı alındı. İhbar alınan illerde, Konya, Malatya, Manisa ve Antalya ön sıralarda yer aldı. Eksperler tarafından sahada gerçekleştirilen inceleme ve tespitlerin ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde, üreticilere ve yetiştiricilere 1.3 milyar TL'ye yakın hasar ödemesi yapıldı” dedi.

TARSİM güvencesine yeni ürünler eklendi

“Yeni uygulamaların kapsama alınmasına ilişkin çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diyen Günal, şöyle devam etti: “Yeni yıldan itibaren, Bitkisel Ürün Sigortaları’nda teminat kapsamında olan risklere ve ürünlere ilave olarak yağ gülü ve sumak ürünleri isteğe bağlı olarak don riskine karşı teminat altına alındı. Mısır (tatlı), biberiye, ketencik ve çamfıstığı, Ürün Sigortası kapsamında sigortalanabilen yeni ürünler arasında yerini aldı. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları’nda, ‘ek hastalıklar' teminatı geniş kapsamlı tarifeye, ek prim ödemeden dahil edilirken; Su Ürünleri Hayat Sigortası'nda ise denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri ile kafes ve ağlar, mevcut risklere ilaveten hırsızlık riskine karşı güvence altına alındı” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER Yanan fabrikanız 15 gün içinde üretime başlasın!