Corona virüs salgını sonrasında sağlık sigortalarına talep artacak

Corona virüs nedeniyle birçok sektör zor durumda kaldı. En belirgin olanlar yeme içme ve seyahat alanında faaliyet gösteren şirketler olsa da; bu iş kollarına bağlı pek çok işletme ve sektör de etkileniyor. Bunlardan biri de sigorta sektörü. Sigorta sektörü, sağlık sigortalarında salgın hastalıkları kapsam dışı tutmuş olmasına rağmen; ülkemizin kamu sağlık finansmanına destek olmak ve sigortalılarının kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla; salgın hastalık nedeniyle oluşan sağlık harcamaları jest olarak bu döneme özel ödeme kapsamına alındı.

POLİÇELERİN SATIŞINDA ARTIŞ YAŞANACAK

Demir Sağlık Genel Müdürü Yardımcısı Dr. Bülent Eren, COVID-19 sürecinde sağlık sigortasının öneminin anlaşıldığını ve gelecekte özel ve tamamlayıcı sağlık poliçelerinin satışlarında bir talep artışı yaşanacağını söyledi.

Salgın hastalık giderleri için bir aktüeryal prim alınmamış olduğu için yapılan tazminat ödemelerinin; şirket bilançolarını olumsuz etkileyeceğini de belirten Demir Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bülent Eren; elementer şirketlerin bu dönemde trafiğin azalmasına bağlı olarak elde ettikleri kasko ve trafik branşı karlılıkları; bu harcamalardan oluşan bilanço olumsuzluklarını dengelemek amacıyla kullanıldığını söyledi.

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI DA ETKİLENDİ

Öte yandan Koronavirüs'ten sadece özel sağlık sigortaları değil seyahat sağlık sigortaları da olumsuz etkilendi. İçinde bulunduğumuz salgın hastalık riski nedeniyle gerek yurt dışı ve gerek yurtiçi seyahatler ertelendi, iptal edildi.

Yabancı sağlık poliçeleri de yurt dışından gelen yabancı uyruklu kişilerin neredeyse olmaması sebebiyle en çok etkilenen ürünlerden biri oldu.

Seyahat ve yabancı sağlık poliçeleri etkilenirken tüm branşlarda da aracıların sosyal temastan haklı olarak kaçınmaları nedeniyle yeni satışların oldukça azaldığını belirten Eren; yenilemede yaşanan fiziki zorluklar nedenli prim üretiminin de etkilendiğini, ancak teknolojik altyapısı güçlü olan sektörün bu alanda başarılı olduğunu ifade etti.