Corona virüs trafik ve kaskodaki büyüme hızını düşürdü

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) son açıkladığı verilere göre, sektör 4 aylık dönemde yüzde 20.9 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme hızı ise yüzde 8.9 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde hayat dışı (elementer) sektör yüzde 15.9 (reel yüzde 4.5) büyürken, hayat branşındaki büyüme ise yüzde 50.9 (reel yüzde 36) oldu. Sektör, yılın ilk çeyreğinde yüzde 24.8 büyüme kaydetmişti.

OTO SİGORTALARINI VURDU

Sigortamedya'da yer alan haberde TSB'nin açıkladığı ilk dört aylık veriler branşlar bazında analiz edildiğinde, salgının hem hayat hem de hayat dışı branşları olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Hayat branşındaki büyüme hızı ilk 4 ayda, yılın ilk çeyreğine göre 17.9 puan gerilerken, salgın asıl hayat dışında lokomotif branş oto sigortalarını vurdu. Nitekim, ocak-nisan döneminde trafik yüzde 9.69 büyürken, kasko ise sadece yüzde 3.47 büyüme kaydetti. Yılın ilk 4 ayında reel olarak bakıldığında trafik yüzde 1.12, kasko ise yüzde 6.73 daraldı. İlk 4 ayda, ilk çeyreğe göre büyüme hızı trafikte 9.55, kaskoda ise 8.63 puan düşüş gösterdi.

ETKİ DEVAM EDECEK

Salgının etkileri, ilk çeyrek rakamlarında hissedilmeye başlanmıştı. 4 aylık rakamlarla etki iyice ortaya çıktı. Sigortacılara göre, etki önümüzdeki aylarda da sürecek; sektörde büyüme hızı gerileyecek. Bununla birlikte salgınının seyrinde olumlu gelişmeler ve vaka sayılarındaki gerileme, temkinli bir iyimserlik yaratmış durumda. Salgında 2'inci dalga ihtimali de göz önünde bulundurulmakla birlikte sektörde yılın 2'inci yarısının görece olumlu geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, sektörde başlıca dağıtım kanalı acenteleri de bu kritik dönemde trafik ve kasko dışındaki branşlara odaklanmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

SALGIN SAĞLIK, YANGIN VE GENEL ZARARLARI TEĞET GEÇTİ

Koronavirüs salgını, sektörde birçok branşı etkilemesine karşın, hastalık/sağlık, yangın ve doğal afetler ile genel zararlar branşlarının ise salgından etkilenmedikleri gözleniyor. Hastalık/sağlıkta büyüme hızı, ilk 4 ayda, ilk 3 aya göre yaklaşık 2 puan gerilemesine karşın, söz konusu branş ocak-nisan döneminde yüzde 22.19 (reel yüzde 10.14) gibi başarılı bir performansa imza attı. Buna karşın, yüzde 18.6 (reel yüzde 6.9) büyüyen yangın ve doğal afetlerin büyüme hızı, ilk çeyreğe göre de yaklaşık 1.5 puan arttı.