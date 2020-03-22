Corona virüsü InsurTech Zirvesi’ni de iptal ettirdi

InsurTech Hub'dan yapılan açıklamada etkinliğin 21-22 Ekim 2020 tarihine ertelendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Dünya çapında hızla yayılan corona virüsü (Covid-19) ile ilgili olarak birçok ülke tarafından alınan önlemleri; yetkililerce yapılan açıklamaları ve yasal bildirimleri göz önünde bulundurarak tedbir ve önlem amaçlı Global InsurTech Summit 2020'yi 21-22 Ekim 2020 tarihine ertelemiş olduğumuzu bildirmek isteriz. Vadi İstanbul Radisson Blue Hotel'de yapılacak olan etkinliğimiz için biletleriniz ve kayıtlarınız geçerliliğini sürdürecektir. Ayrıca 18 Mart 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz InsurTech DemoDay etkinliğini ileri bir tarihe ertelemiş olduğumuzu bildirmek isteriz”

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