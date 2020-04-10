Corona virüsü küresel sigorta sektörünü nasıl etkileyecek?

Çin'de başlayan ve tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de tehdit eden corona virüs salgını (COVID-19) ekonomideki pek çok sektör gibi sigorta sektörünü de olumsuz etkilemeye başladı. Türkiye özelinde bakıldığında, yeni satışların azalmaya başlamasının yanı sıra, sigorta şirketlerinin sağlık sigortası poliçelerine corona virüs teminatını dahil etmesiyle sektörün sağlık branşındaki maliyeti de artacak. Türkiye dışında dünyada da durum çok farklı değil. Salgının, küresel sigorta endüstrisinde de ciddi bir tahribat yapması bekleniyor. Corona virüsün sigorta ve reasürans piyasalarına etkilerini değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdür Yardımcısı Doğan Zorlu, corona virüsün, sigorta şirketlerinin finansalları, sektördeki pek çok branş, reasürans piyasasını olumsuz etkileyeceği görüşünde.

FİNANSAL GELİRLERDE DÜŞME ENDİŞE KAYNAĞI

Corona virüs salgını ile birlikte özellikle son üç haftadır küresel sigorta ve reasürans piyasalarında da birçok olumsuz gelişme yaşandığına dikkat çeken Zorlu, küresel salgının, küresel sigorta ve reasürans piyasalarına olan genel etkileri konusunda öncelikle şirketlerin ‘finansalları' üzerindeki etkiye dikkat çekiyor. Zorlu'nun verdiği bilgilere göre, söz konusu salgınla birlikte sigorta şirketlerinin yatırım gelirleri ve finansal kârları, global finans piyasalarının genel gidişatı sebebiyle ciddi ölçüde olumsuz etkilenecek, borsada hisseleri işlem gören sigorta ve reasürans şirketlerinde kayda değer kayıplar yaşanacak.

KASKOYA TALEP AZALACAK

Makalesinde, Corona virüs etkisini branşlar bazında da değerlendiren Zorlu, küresel ölçekte kasko ve seyahat sigortalarına olan talebin

keskin bir düşüşe geçeceğini öngörüyor. Ülkemizde ise araçların yola çıkmaması dolayısıyla hasar frekanslarının düşeceğini belirten Zorlu'ya göre, buna karşın yaşanan kur artışları dolayısıyla araçların tekrar yola çıkıp, hasarlar yaşandığında yedek parça maliyetlerinin çok artacak olması da ilginç bir süreç ortaya koyacak.

CORONA VİRÜSÜ HANGİ SİGORTA BRANŞINI NASIL ETKİLEYECEK?

Ticari alacak sigortaları ve kefalet sigortalarında global sermaye ve finans piyasalarında yaşanan daralma ve kötü gidişat neticesinde hasar frekansı ve şiddeti artacak.

Kâr kaybı / İş durması sigorta teminatları detaylı bir biçimde irdelenmeye başlanacak; fiziki zararın, hasar olmadan tetiklenip tetiklenmeyeceği, all risks poliçelerde yer alan bazı genişletmelerin ne şekilde ele alınması gerektiği tartışılmaya başlanacak.

Havacılık sigortalarında uçuşların durdurulması ile sigorta prim hacimleri çok düşecek ve geçen sene zarar eden bu branş, bu sene de yeterli prim havuzunu yaratamayacak.

Yönetici sorumluluk branşında da davalar gelmeye başlayacak; bunun en güncel örneği, Norwegian Cruise Line için yatırımcılar tarafından açılan davalar; sebebi ise corona virüs riskinin olduğundan düşük gösterilmesi,

Koruma ve Tazmin (P&I) sigortalarında, yolcuların corona virüsten etkilendiği Diamond Princess örneğinde olduğu, farklı hasar senaryoları gerçekleşecek.

Ofis çalışanlarının büyük oranda evden çalışmaya başlamasıyla siber risklerin ve yaşanan hadiselerin süratle artması, dolayısıyla ‘siber sigortaların' yeterli ölçüde bir prim hacmine ulaşamadan zarar trendine girecek.

Uluslararası ticaret hacminin de dramatik bir biçimde düşmesiyle nakliyat ve emtea sigorta prim üretimlerinde düşüş yaşanacak, üretim ve satış seviyelerinin düşmesiyle brüt kâr ve ciroya endeksli kâr kaybı ve sorumluluk sigorta prim üretimleri düşecek.

Sağlık sigortalarında sadece direkt COVID-19 sebebiyle değil ayrıca dolaylı olarak insanların evlerine kapanması dolayısıyla hareketsizlik ve depresyon kaynaklı farklı hastalıklar görülecek olması nedeniyle hasarlar artacak; hayat sigortalarında hasar trendi izlenecek.

İşveren sorumluluk sigortalarında Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmekte olan çalışanların varisleri iş kazası davalarına yönelecek.

İnşaat ve montaj gibi mühendislik sigortalarında projelerdeki kesintiler dolayısıyla kar kaybı ve diğer bazı ek teminatların salgın durumunda devreye girip girmeyeceğinin tartışılacak.